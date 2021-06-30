"Люди не могут жить в таких условиях": Путин ужаснулся видео с чёрной водой в домах Пскова и пообещал помочь в решении проблемы
Президент отметил, что даст поручения Правительству РФ и главе региона. Он также рассказал о путях финансирования ЖКХ и инфраструктурных проектов.
Путин ужаснулся видео с чёрной водой в домах Пскова и пообещал помочь в решении проблемы. Видео © Трансляция
Президент России Владимир Путин ужаснулся, увидев видео с чёрной водой в некоторых новостройках в Пскове, и пообещал местным жителям помочь в решение данной проблемы. Об этом он заявил, отвечая на обращения местного жителя Андрея Тарасова. Российский лидер отметил, что наверняка этот вопрос требует дополнительных денежных ресурсов.
"Я понимаю, что деньги истрачены и возвращаться к этому сложно. Но что делать? И такое бывает. Люди же не могут жить в таких условиях. Поэтому я и правительству поручения дам, и Министерству строительства и ЖКХ, и вице-премьеру Марату Хуснуллину и, конечно, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и точно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса", — сказал Путин.
Президент рассказал, что в ближайшее время на инфраструктурные проекты планируется направить около 500 миллиардов рублей, а 150 миллиардов из Фонда национального благосостояния уйдёт на проблемы ЖКХ, ещё 150 миллиардов — на инфраструктурные ценные бумаги.
Ранее Путин ответил на вопрос о газификации в регионах. Он подчеркнул, что проведение газа до домовладений россиян будет бесплатным и оно обязательно будет обеспечено.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Была опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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