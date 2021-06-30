"Люди не могут жить в таких условиях": Путин ужаснулся видео с чёрной водой в домах Пскова и пообещал помочь в решении проблемы

Президент отметил, что даст поручения Правительству РФ и главе региона. Он также рассказал о путях финансирования ЖКХ и инфраструктурных проектов.