В Чехии ушёл в отставку споривший из-за взрывов во Врбетице генпрокурор

Генпрокурор Чехии Павел Земан 30 июня уходит в отставку. По его словам, причиной стали разногласия с главой Минюста Марией Бенешовой. Кроме того, у генпрокурора были разные мнения с политиками относительно расследования о взрывах во Врбетице.

Прокурор вызвал недовольство властей после отказа считать этот инцидент терактом, так как в результате ущерба конституционному устройству и обороноспособности Чехии нанесено не было. Глава Минюста Бенешова была возмущена, что генпрокурор даёт какие-либо комментарии по этому делу. Она заявила, что существует минимум три причины взрыва. Однако после разговора с премьером Андреем Бабишем изменила мнение, сказав, что ЧП организовано иностранными спецслужбами.

В результате отношения между главой Минюста и генпрокурором окончательно испортились. Бенешова публично заявляла о том, что Земану необходимо вынести дисциплинарное взыскание или подобрать преемника. На что генпрокурор ответил, что сам собирался уходить, как только закончит расследование о Врбетице. Однако сейчас он понимает, что в этом деле его участие не требуется.