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В Чехии ушёл в отставку споривший из-за взрывов во Врбетице генпрокурор

Он сначала хотел закончить расследование, но теперь полагает, что в нём разберутся без него.

30 июня, 11:14

Генпрокурор Чехии Павел Земан 30 июня уходит в отставку. По его словам, причиной стали разногласия с главой Минюста Марией Бенешовой. Кроме того, у генпрокурора были разные мнения с политиками относительно расследования о взрывах во Врбетице.

Прокурор вызвал недовольство властей после отказа считать этот инцидент терактом, так как в результате ущерба конституционному устройству и обороноспособности Чехии нанесено не было. Глава Минюста Бенешова была возмущена, что генпрокурор даёт какие-либо комментарии по этому делу. Она заявила, что существует минимум три причины взрыва. Однако после разговора с премьером Андреем Бабишем изменила мнение, сказав, что ЧП организовано иностранными спецслужбами.

Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице

Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице

В результате отношения между главой Минюста и генпрокурором окончательно испортились. Бенешова публично заявляла о том, что Земану необходимо вынести дисциплинарное взыскание или подобрать преемника. На что генпрокурор ответил, что сам собирался уходить, как только закончит расследование о Врбетице. Однако сейчас он понимает, что в этом деле его участие не требуется.

Напомним, что ранее премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам во Врбетице. В свою очередь с ним согласился спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он считает, что президент республики Милош Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях инцидента.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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