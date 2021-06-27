Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале сравнила с басней Ивана Крылова "Лебедь, Рак и Щука" противоречащие друг другу заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента республики Милоша Земана относительно инцидента с взрывами на складах боеприпасов во Врбетице.

Так, дипломат привела высказывания обоих политиков: "Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы. Другие версии не рассматриваются"; "Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что рассматривает разные версии по поводу инцидента во Врбетице".

"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт, и выйдет из него не дело — только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука …", — процитировала Захарова стихи Крылова.