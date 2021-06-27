Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице
Сегодня премьер республики вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам в 2014-м, в то время как чешский президент указал, что рассматривает разные версии произошедших событий.
Мария Захарова. Фото © Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале сравнила с басней Ивана Крылова "Лебедь, Рак и Щука" противоречащие друг другу заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента республики Милоша Земана относительно инцидента с взрывами на складах боеприпасов во Врбетице.
Так, дипломат привела высказывания обоих политиков: "Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы. Другие версии не рассматриваются"; "Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что рассматривает разные версии по поводу инцидента во Врбетице".
"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт, и выйдет из него не дело — только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука …", — процитировала Захарова стихи Крылова.
Напомним, что сегодня премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам во Врбетице. В свою очередь с ним согласился спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он считает, что президент республики Милош Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях инцидента. А ранее чешский президент заявил, что рассматривает разные версии событий во Врбетице. Политик отметил, что необходимо расследовать вероятность, что взрывы на военных складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами.
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Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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