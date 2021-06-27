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Президент Чехии заявил, что рассматривает разные версии событий во Врбетице

Политик отметил, что необходимо расследовать вероятность, что взрывы на военных складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами.

27 июня, 12:20
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Vrb%C4%9Btice_ammunition_warehouses_explosions#/media/File:Lipov%C3%A1_(ZL),_z%C3%A1kaz_vstupu_(2).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматривает различные версии событий со взрывами на военных складах во Врбетице и считает необходимым тщательно расследовать этот инцидент, чтобы установить правду о произошедшем. Об этом он сообщил в интервью CNN Prima News.

"Я не изменил свой взгляд [по поводу возможности нескольких версий причин инцидента]. Я стараюсь искать правду", — отметил Земан.

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Президент Чехии добавил, что причастность к инциденту россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании подозревают в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, является лишь одной из версий. Земан подчеркнул, что необходимо расследовать вероятность того, что взрывы произошли из-за неумелого обращения с боеприпасами, а также версии, что это была попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.

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Он прокомментировал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о целесообразности встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что "люди должны общаться".

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Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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