Президент Чехии заявил, что рассматривает разные версии событий во Врбетице
Политик отметил, что необходимо расследовать вероятность, что взрывы на военных складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами.
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматривает различные версии событий со взрывами на военных складах во Врбетице и считает необходимым тщательно расследовать этот инцидент, чтобы установить правду о произошедшем. Об этом он сообщил в интервью CNN Prima News.
"Я не изменил свой взгляд [по поводу возможности нескольких версий причин инцидента]. Я стараюсь искать правду", — отметил Земан.
Президент Чехии добавил, что причастность к инциденту россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании подозревают в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, является лишь одной из версий. Земан подчеркнул, что необходимо расследовать вероятность того, что взрывы произошли из-за неумелого обращения с боеприпасами, а также версии, что это была попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.
Он прокомментировал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о целесообразности встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что "люди должны общаться".
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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