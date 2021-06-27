Президент Чехии заявил, что рассматривает разные версии событий во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматривает различные версии событий со взрывами на военных складах во Врбетице и считает необходимым тщательно расследовать этот инцидент, чтобы установить правду о произошедшем. Об этом он сообщил в интервью CNN Prima News .

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Президент Чехии добавил, что причастность к инциденту россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании подозревают в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, является лишь одной из версий. Земан подчеркнул, что необходимо расследовать вероятность того, что взрывы произошли из-за неумелого обращения с боеприпасами, а также версии, что это была попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.