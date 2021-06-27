Двукратный олимпийский чемпион — фигурист Максим Траньков рассказал, за счёт чего ученики тренера Этери Тутберидзе регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях самого разного уровня. Об этом сообщает Olympics.com.

Сотрудничать с ней он начал после перехода под её наставничество Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Несмотря на то что ответственность за их выступления возложена на Транькова и тренера пары Павла Слюсаренко, им стараются помочь и другие члены команды Тутберидзе.