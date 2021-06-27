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"Этери — очень крутой мотиватор": Траньков рассказал, почему ученики Тутберидзе добиваются высоких результатов

Сотрудничать с ней бывший фигурист стал после перехода под её наставничество пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

27 июня, 12:03

Фото © kremlin.ru

Двукратный олимпийский чемпион — фигурист Максим Траньков рассказал, за счёт чего ученики тренера Этери Тутберидзе регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях самого разного уровня. Об этом сообщает Olympics.com.

Сотрудничать с ней он начал после перехода под её наставничество Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Несмотря на то что ответственность за их выступления возложена на Транькова и тренера пары Павла Слюсаренко, им стараются помочь и другие члены команды Тутберидзе.

Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе

Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе

"Этери — очень крутой мотиватор. Например, в июне ребята делали такое, чего раньше никогда не делали. Тутберидзе на каждой тренировке доказывает, что нет ничего невозможного. В этом её команда и отличается от остальных. Поэтому они и добиваются столь высоких результатов", — заявил Траньков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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