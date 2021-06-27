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Названа десятка российских легкоатлетов, которых рекомендовали к участию в Олимпиаде

Всего принять участие в играх от нашей страны могут лишь 10 представителей "королевы спорта".

27 июня, 09:33
<p>Фото © Getty Images/Alexander Hassenstein</p>

Фото © Getty Images/Alexander Hassenstein

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назвал десятку спортсменов, которых рекомендует для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

В список вошли: Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

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Отметим, что заседание тренерского совета состоялось сегодня, после завершения чемпионата России в Чебоксарах. При этом официально в ВФЛА данную информацию пока не подтверждают. Напомним, что из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), от России на Олимпиаде могут выступить лишь 10 спортсменов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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