Названа десятка российских легкоатлетов, которых рекомендовали к участию в Олимпиаде

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назвал десятку спортсменов, которых рекомендует для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости" .

В список вошли: Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Отметим, что заседание тренерского совета состоялось сегодня, после завершения чемпионата России в Чебоксарах. При этом официально в ВФЛА данную информацию пока не подтверждают. Напомним, что из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), от России на Олимпиаде могут выступить лишь 10 спортсменов.