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Организаторы Олимпиады в Токио ограничат посещаемость соревнований

При этом премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не исключает, что Игры пройдут вообще без зрителей на трибунах.

21 июня, 08:51
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Организаторы Олимпиады в Токио ограничат посещаемость соревнований 10 тысячами зрителей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

При этом, если 10 тысяч зрителей будут превышать 50% вместимости арены, максимальная посещаемость будет ещё уменьшена.

В то же время премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Олимпиада может и вовсе пройти без зрителей. По его словам, это произойдёт, если в стране будет введён режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

"Для нас на первом месте всегда безопасность. В случае введения режима чрезвычайной ситуации Игры могут пройти без зрителей", — заявил Суга.

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21 июня в Токио был снят режим чрезвычайной ситуации. Его заменили на режим усиленных мер против распространения CoViD-19.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии её перенесли на год. Соревнования состоятся с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.

В марте организаторы Олимпийских игр объявили, что соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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