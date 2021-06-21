Организаторы Олимпиады в Токио ограничат посещаемость соревнований 10 тысячами зрителей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

При этом, если 10 тысяч зрителей будут превышать 50% вместимости арены, максимальная посещаемость будет ещё уменьшена.

В то же время премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Олимпиада может и вовсе пройти без зрителей. По его словам, это произойдёт, если в стране будет введён режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

"Для нас на первом месте всегда безопасность. В случае введения режима чрезвычайной ситуации Игры могут пройти без зрителей", — заявил Суга.

21 июня в Токио был снят режим чрезвычайной ситуации. Его заменили на режим усиленных мер против распространения CoViD-19.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии её перенесли на год. Соревнования состоятся с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.