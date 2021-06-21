В состав сборной Новой Зеландии на Олимпиаду вошла спортсменка-трансгендер

В состав сборной Новой Зеландии по тяжёлой атлетике, которая будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио, вошла трансгендер Лорел Хаббард. Об этом сообщает национальный олимпийский комитет государства.

"Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжёлой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины — Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин — Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты — дебютанты Олимпийских игр", — говорится в сообщении комитета.

Лорел Хаббард станет первым трансгендером — участником Олимпиады за всю историю Игр. Глава новозеландского олимпийского комитета Керейн Смит подчеркнул, что 43-летняя штангистка полностью соответствует критериям Международной федерации тяжёлой атлетики и рекомендациям МОК для трансгендерных спортсменов.

"Гендерная идентичность в спорте является весьма чувствительным и сложным вопросом, требующим баланса между правами человека и справедливостью в соревнованиях. Однако мы придерживаемся принципов инклюзивности и уважения ко всем, а потому стремимся поддерживать всех новозеландских спортсменов", — отметил Смит в интервью радиостанции Radio New Zealand.

Отметим, Лорел Хаббард сделала операцию по смене пола 12 лет назад. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как Международный олимпийский комитет изменил правила отбора. Так, теперь мужчинам, которые сделали операцию по смене пола, можно выступать в женской категории, если уровень тестостерона в их организме ниже 10 наномолей на литр в течение 12 и более месяцев.