В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва
В месте, куда она приземлилась, было найдено тело неизвестного. Оказалось, оно к аварии не имеет отношения.
Фото © LIFE
В Сочи в районе посёлка Ахштырь внедорожник "Нива" сорвался с обрыва. По данным Лайфа, внутри находились двое мужчин, один из них, 38-летний, скончался.
Другой, в возрасте 40-лет, был госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. У него множественные ушибы и переломы.
Экстренные службы на месте аварии обнаружили ещё одно тело, однако оказалось, оно не имеет отношения к аварии, оно находилось там задолго до происшествия. Обстоятельства и причины смерти этого человека ещё предстоит установить.
А в горах Чечни с обрыва ранее сорвалась "газель" с пассажирами. Тогда погиб один человек, ещё двое серьёзно пострадали.
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