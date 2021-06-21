В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва







В Сочи в районе посёлка Ахштырь внедорожник "Нива" сорвался с обрыва. По данным Лайфа, внутри находились двое мужчин, один из них, 38-летний, скончался.

Другой, в возрасте 40-лет, был госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. У него множественные ушибы и переломы.

Экстренные службы на месте аварии обнаружили ещё одно тело, однако оказалось, оно не имеет отношения к аварии, оно находилось там задолго до происшествия. Обстоятельства и причины смерти этого человека ещё предстоит установить.