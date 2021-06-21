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В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва

В месте, куда она приземлилась, было найдено тело неизвестного. Оказалось, оно к аварии не имеет отношения.

21 июня, 05:16

Фото © LIFE

  • В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва. Фото © LIFE
    В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва. Фото © LIFE
  • В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва. Фото © LIFE
    В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва. Фото © LIFE
  • В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва. Фото © LIFE
    В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва. Фото © LIFE

В Сочи "Нива" с людьми рухнула с обрыва. Фото © LIFE

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В Сочи в районе посёлка Ахштырь внедорожник "Нива" сорвался с обрыва. По данным Лайфа, внутри находились двое мужчин, один из них, 38-летний, скончался.

Другой, в возрасте 40-лет, был госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. У него множественные ушибы и переломы.

Экстренные службы на месте аварии обнаружили ещё одно тело, однако оказалось, оно не имеет отношения к аварии, оно находилось там задолго до происшествия. Обстоятельства и причины смерти этого человека ещё предстоит установить.

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А в горах Чечни с обрыва ранее сорвалась "газель" с пассажирами. Тогда погиб один человек, ещё двое серьёзно пострадали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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