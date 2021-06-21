Доллар подорожал до 73 рублей впервые с 8 июня
В последнее время российская валюта укрепляется по отношению к американской и единой европейской.
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На Московской бирже в начале торгов в понедельник на 0,23% вырос курс доллара. Теперь его стоимость составляет 73,02 руб, о чём свидетельствуют данные площадки на 07:26 мск.
Превысить данную отметку американской валюте удалось впервые с 8 июня. До этого в основном наблюдалось снижение курса.
Ранее аналитик объяснила россиянам, почему покупать доллары и евро нужно именно сейчас. Геополитическая обстановка выглядит тихо и спокойно, и если внешние события не преподнесут никаких сюрпризов, то курсы валют продолжат своё движение в заданных направлениях, подчеркнула эксперт.
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