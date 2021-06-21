Доллар подорожал до 73 рублей впервые с 8 июня

На Московской бирже в начале торгов в понедельник на 0,23% вырос курс доллара. Теперь его стоимость составляет 73,02 руб, о чём свидетельствуют данные площадки на 07:26 мск.

Превысить данную отметку американской валюте удалось впервые с 8 июня. До этого в основном наблюдалось снижение курса.