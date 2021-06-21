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Доллар подорожал до 73 рублей впервые с 8 июня

В последнее время российская валюта укрепляется по отношению к американской и единой европейской.

21 июня, 05:01
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

На Московской бирже в начале торгов в понедельник на 0,23% вырос курс доллара. Теперь его стоимость составляет 73,02 руб, о чём свидетельствуют данные площадки на 07:26 мск.

Превысить данную отметку американской валюте удалось впервые с 8 июня. До этого в основном наблюдалось снижение курса.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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