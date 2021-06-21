Партия Пашиняна победила на парламентских выборах, но с оговоркой

Политическая партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на внеочередных парламентских выборах, набрав 53,92% голосов избирателей. Такие данные приводит ЦИК по итогам обработки всех бюллетеней.

Как сообщает "Sputnik Армения", блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте оказался блок "Честь имею" с показателем 5,23%, на четвёртом — партия "Процветающая Армения", 3,96%.

Согласно законодательству Армении, политическим силам нужно формировать так называемое стабильное парламентское большинство с поддержкой 54% избирателей. Таким образом, партии Пашиняна не хватило всего 0,8% для возможности самостоятельно формировать кабинет министров.