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Депутат предложил выдавать многодетным семьям образовательные сертификаты

Предполагается, что ими родители смогут оплатить своим чадам среднее или высшее профессиональное образование.

21 июня, 04:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Выдавать многодетным семьям образовательные сертификаты на обучение подрастающего поколения предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил письмо на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребёнка за счёт средств государства на каждого из детей", — приводит текст обращения RT.

По мнению Сухарева, реализация инициативы позволит стимулировать рождаемость. Он полагает, что сейчас молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребёнка из-за опасений, что не смогут обеспечить своих чад жильём и образованием.

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Ранее в России предложили ввести особые условия кешбэка за поездки для многодетных семей. По мнению автора задумки, такие меры тоже позволят стимулировать рождаемость и повысят качество жизни этой категории россиян.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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