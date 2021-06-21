Депутат предложил выдавать многодетным семьям образовательные сертификаты

Выдавать многодетным семьям образовательные сертификаты на обучение подрастающего поколения предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил письмо на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребёнка за счёт средств государства на каждого из детей", — приводит текст обращения RT.

По мнению Сухарева, реализация инициативы позволит стимулировать рождаемость. Он полагает, что сейчас молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребёнка из-за опасений, что не смогут обеспечить своих чад жильём и образованием.