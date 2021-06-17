В России предложили ввести особые условия кешбэка за поездки для многодетных семей

В России могут измениться условия получения кешбэка для многодетных семей. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила возвращать данной категории россиян деньги из расчёта 20% от стоимости и проезда, и проживания. Соответствующие письма она направила руководителям Ростуризма, Минтруда, а также главам комитетов Государственной думы.

"В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в России прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России", — приводит текст письма RT.