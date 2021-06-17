В России предложили ввести особые условия кешбэка за поездки для многодетных семей
По мнению автора задумки, такие меры позволят стимулировать рождаемость и повысят качество жизни этой категории россиян.
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В России могут измениться условия получения кешбэка для многодетных семей. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила возвращать данной категории россиян деньги из расчёта 20% от стоимости и проезда, и проживания. Соответствующие письма она направила руководителям Ростуризма, Минтруда, а также главам комитетов Государственной думы.
"В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в России прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России", — приводит текст письма RT.
Волынец также предложила рассмотреть возможность введения кешбэка на оплату проезда ребёнка в детский лагерь и обратно. По мнению омбудсмена, все эти меры помогут стимулировать рождаемость в стране, а также способствуют повышению качества жизни многодетных семей.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Накануне в стране стартовал четвёртый этап программы. Вместе с тем весной президент России Владимир Путин поручил кабмину ввести туристический кешбэк ещё и для студентов и школьников.
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