В четверг, 17 июня, мощные потопы ожидаются в ряде регионов России. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, из-за обильных дождей "воды там будет по колено, если не больше".

"Завтра (в четверг) у нас будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, Восточный Крым, Керчь, Феодосия", — приводит слова Тишковца ТАСС.

По словам метеоролога, местами ожидается до 30–50 миллиметров осадков, то есть "почти половина бочки воды на метр квадратный". Наихудшая ситуация прогнозируется в Керчи. Потопы связаны с циклоном, нависшим над Черноморским побережьем, пояснил Евгений Тишковец.