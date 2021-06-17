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"Воды будет по колено": Названы регионы России, где 17 июня ожидаются мощные потопы

По словам метеоролога Тишковца, местами ожидается до 30–50 миллиметров осадков, то есть "почти половина бочки воды на метр квадратный".

17 июня, 04:38

Фото © Pixabay

В четверг, 17 июня, мощные потопы ожидаются в ряде регионов России. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, из-за обильных дождей "воды там будет по колено, если не больше".

"Завтра (в четверг) у нас будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, Восточный Крым, Керчь, Феодосия", — приводит слова Тишковца ТАСС.

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По словам метеоролога, местами ожидается до 30–50 миллиметров осадков, то есть "почти половина бочки воды на метр квадратный". Наихудшая ситуация прогнозируется в Керчи. Потопы связаны с циклоном, нависшим над Черноморским побережьем, пояснил Евгений Тишковец.

Не везде прогнозируется такая погода. В других регионах России ожидается сильная жара. В связи с этим врач объяснил, как спастись при солнечном ожоге.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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