Россиян предупредили об обмане с "бесплатными" медобследованиями
Чтобы не попасться на уловку, следует проверить клинику, от которой поступает предложение, на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения о ней других пациентов.
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Предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования чаще всего поступают от сомнительных клиник и "клиник-однодневок". Несмотря на то что названия акций или медучреждений схожи с названиями государственных программ и сервисов, таковыми они не являются. Об этом рассказал управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "Сбер.Здоровье" Александр Ориновский.
"Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной", — объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".
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Ориновский посоветовал проверить клинику, от которой поступает предложение, на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения о ней других пациентов. Эксперт отметил, что клиники с хорошей репутацией всегда ответят на вопросы и не станут предлагать услуги, не имеющие отношения к акции.
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