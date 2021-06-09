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"Без полиса и без паспорта": Врачи Мясников и Майчук назвали фразу для мгновенного приёма в любой больнице

Услышав эти два слова, ни в одной клинике не имеют права отказать, отметили специалисты.

9 июня, 04:49

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил фразу, которая гарантирует приём в любой больнице. В ходе беседы медики обсуждали опасность конъюнктивита и необходимость обращения за врачебной помощью в течение дня-двух после его появления. Мясников отметил, что за этот срок пациент не всегда может попасть на приём, и обратился к коллеге с просьбой раскрыть фразу, которая поможет оказаться у врача в ближайшее время.

— "Острая боль". В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять. Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет", — пояснил Майчук в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" и добавил, что, если человек произнёс эту фразу, ему "не имеют права отказать ни в одной клинике".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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