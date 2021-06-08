НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Доктор Мясников попросил россиян относиться к жиру с уважением

По его словам, люди с избыточной массой тела чаще болеют, однако серьёзные недуги они переносят легче, чем худые.

8 июня, 08:12

Кадр из видео © YouTube / "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе жира для человеческого организма. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" он подчеркнул, что в ряде случаев жир может даже продлить жизнь.

"Это не инертный кусок сала. Жир — это активный орган, вырабатывающий гормоны и десятки биологически активных веществ. Поэтому вы должны к нему относиться с уважением", — призвал теледоктор.

Доктор Мясников рассказал, какую смертельную опасность таит в себе зубная боль

Доктор Мясников рассказал, какую смертельную опасность таит в себе зубная боль

Мясников уточнил, что у женщин норма жира в организме составляет 20–30% от индекса массы тела, у мужчин — 8–25%. Специалист уточнил, что известная поговорка "там, где жирный сохнет, тощий дохнет" заключает в себе "парадокс ожирения". Дело в том, что, по словам Мясникова, полные люди чаще болеют, однако серьёзные недуги они переносят легче и могут жить дольше, чем худые.

Доктор Мясников рассказал, кому опасно летать на самолётах

Доктор Мясников рассказал, кому опасно летать на самолётах

При этом медик напомнил, что небольшой лишний вес всё равно приводит к разным заболеваниям, хотя в теории может продлить жизнь, и подчеркнул, что масса тела не должна быть избыточной. Чтобы держать вес в норме, специалист посоветовал снизить употребление калорийной пищи, нормально спать и заниматься физическими упражнениями.

Мясников рассказал о захлестнувшем Россию новом "бедствии"

Мясников рассказал о захлестнувшем Россию новом "бедствии"

А ранее Мясников предупредил о смертельной опасности из-за недосыпа. Чувство разбитости по утрам может возникать из-за слип-апноэ, которое может приводить к серьёзным заболеваниям и даже повышенному риску смерти.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Доктор Мясников рассказал, какую смертельную опасность таит в себе зубная боль

5 июня, 12:11

Назван самый полезный жир в организме, которого не бывает слишком много

17 мая, 12:52

В России за сутки выявили максимальное с 14 марта число заболевших коронавирусом

сегодня в 08:28

В МИД РФ ответили на угрозы США о санкциях против "Северного потока – 2"

сегодня в 08:21

Инфекционист предупредил о риске распространения ковида из-за Олимпиады в Токио

сегодня в 08:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1