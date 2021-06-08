Доктор Мясников попросил россиян относиться к жиру с уважением

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе жира для человеческого организма. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" он подчеркнул, что в ряде случаев жир может даже продлить жизнь.

"Это не инертный кусок сала. Жир — это активный орган, вырабатывающий гормоны и десятки биологически активных веществ. Поэтому вы должны к нему относиться с уважением", — призвал теледоктор.

Мясников уточнил, что у женщин норма жира в организме составляет 20–30% от индекса массы тела, у мужчин — 8–25%. Специалист уточнил, что известная поговорка "там, где жирный сохнет, тощий дохнет" заключает в себе "парадокс ожирения". Дело в том, что, по словам Мясникова, полные люди чаще болеют, однако серьёзные недуги они переносят легче и могут жить дольше, чем худые.

При этом медик напомнил, что небольшой лишний вес всё равно приводит к разным заболеваниям, хотя в теории может продлить жизнь, и подчеркнул, что масса тела не должна быть избыточной. Чтобы держать вес в норме, специалист посоветовал снизить употребление калорийной пищи, нормально спать и заниматься физическими упражнениями.