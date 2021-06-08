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Угроза с того света: Аналитик объяснил "опасность" умерших российских артистов для Украины

Присутствие имён скончавшихся деятелей культуры РФ в соответствующих списках можно объяснить тем, что Киев всячески пытается разорвать культурные связи с Москвой.

8 июня, 08:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Умершие российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков и Василий Лановой всё ещё остаются в списке деятелей, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства культуры и информационной политики страны. Всего в список входят 199 человек, при этом в него постоянно добавляют новые фамилии.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв отметил, что, оставив Кобзона, Табакова и Ланового в этом перечне, Киев пытается всячески разорвать культурные связи с Россией, в том числе запрещая творчество артистов.

"Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

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Кроме того, по мнению эксперта, Минкульт Украины до сих пор не сверил информацию, кто из списка уже умер, что в очередной раз говорит о качестве работы госаппарата, которое "уже стало притчей во языцех".

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине ввели санкции против Алексея Чадова, с которым Владимир Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов за посещение Крыма. Ограничения предполагают отказ в предоставлении виз и применение "других запретов въезда" в Незалежную и будут действовать на протяжении трёх лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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