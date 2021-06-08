Умершие российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков и Василий Лановой всё ещё остаются в списке деятелей, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства культуры и информационной политики страны. Всего в список входят 199 человек, при этом в него постоянно добавляют новые фамилии.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв отметил, что, оставив Кобзона, Табакова и Ланового в этом перечне, Киев пытается всячески разорвать культурные связи с Россией, в том числе запрещая творчество артистов.

"Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, по мнению эксперта, Минкульт Украины до сих пор не сверил информацию, кто из списка уже умер, что в очередной раз говорит о качестве работы госаппарата, которое "уже стало притчей во языцех".