Капитана японской шхуны заподозрили в халатности, повлёкшей столкновение с "Амуром"

Прокуратура Японии получила документы на капитана японской шхуны "Дай-хати Хокко-мару", с которой 26 мая в 23 километрах от острова Хоккайдо столкнулся российский траулер "Амур". Об этом сообщает агентство Kyodo.

Он подозревается в халатности и ненадлежащем управлении судном. По версии береговой охраны японского города Момбецу, действия капитана в совокупности стали причиной гибели людей.

Напомним, 26 мая "Амур" столкнулся с японской шхуной в 23 километрах от острова Хоккайдо, в результате происшествия погибло три рыбака — все с японского судна "Дай-хати Хокко-мару". Посольство РФ выразило соболезнования родным и близким погибших японских рыбаков. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с коллегами из Страны восходящего солнца и надеются на объективное и непредвзятое расследование.