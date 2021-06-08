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Капитана японской шхуны заподозрили в халатности, повлёкшей столкновение с "Амуром"

Ранее из-за аналогичных подозрений был взят под стражу третий помощник капитана российского рыболовного траулера.

8 июня, 07:49
<p>Фото © <a href="https://english.kyodonews.net/news/2021/05/f3ca47fd291b-3-japan-fishing-boat-crew-dead-after-collision-with-russian-ship.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kyodo News</a></p>

Фото © Kyodo News

Прокуратура Японии получила документы на капитана японской шхуны "Дай-хати Хокко-мару", с которой 26 мая в 23 километрах от острова Хоккайдо столкнулся российский траулер "Амур". Об этом сообщает агентство Kyodo.

Он подозревается в халатности и ненадлежащем управлении судном. По версии береговой охраны японского города Момбецу, действия капитана в совокупности стали причиной гибели людей.

Консул РФ рассказал о дальнейшей судьбе арестованного в Японии помощника капитана "Амура"

Консул РФ рассказал о дальнейшей судьбе арестованного в Японии помощника капитана "Амура"

Напомним, 26 мая "Амур" столкнулся с японской шхуной в 23 километрах от острова Хоккайдо, в результате происшествия погибло три рыбака — все с японского судна "Дай-хати Хокко-мару". Посольство РФ выразило соболезнования родным и близким погибших японских рыбаков. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с коллегами из Страны восходящего солнца и надеются на объективное и непредвзятое расследование.

Суд задержал российский траулер "Амур" в качестве залога пострадавшим с японской шхуны

Суд задержал российский траулер "Амур" в качестве залога пострадавшим с японской шхуны

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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