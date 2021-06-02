Суд задержал российский траулер "Амур" в качестве залога пострадавшим с японской шхуны

Суд японского города Асахикава в качестве залога пострадавшей стороне задержал российский траулер "Амур", который в конце мая столкнулся со шхуной "Дай-хати Хокко-мару". Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, "Амур" задержали, чтобы не допустить его возвращения в Россию. В суде считают, что это значительно осложнило бы переговоры по выплате компенсации японской стороне.

Напомним, 26 мая "Амур" столкнулся с японской шхуной в 23 километрах от острова Хоккайдо, в результате происшествия погибли три рыбака — все с японского судна "Дай-хати Хокко-мару". Посольство РФ выразило соболезнования родным и близким погибших японских рыбаков. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с коллегами из Страны восходящего солнца и надеются на объективное и непредвзятое расследование.