Песков ушёл от ответа на вопрос, кто более маститый хоккеист — Путин или Лукашенко
По словам представителя Кремля, сравнения подобного рода ни к чему: президенты России и Белоруссии "всегда играют в одной команде".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением журналиста, назвавшего Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко известными хоккеистами. По словам представителя Кремля, они не "известные хоккеисты", а лишь "известные любители" этого вида спорта.
"Хоккеист — это очень тяжёлый труд и очень высокая профессиональная подготовка", — указал пресс-секретарь президента в беседе с сотрудниками СМИ.
При этом Песков ушёл от ответа на вопрос, кто более маститый хоккеист — Путин или Лукашенко.
"Они не известные хоккеисты, а известные любители-хоккеисты. А играют они всегда в одной команде", — резюмировал представитель Кремля.
Напомним, что вечером 1 июня Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге и вышла в плей-офф с первого места.
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