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Песков ушёл от ответа на вопрос, кто более маститый хоккеист — Путин или Лукашенко

По словам представителя Кремля, сравнения подобного рода ни к чему: президенты России и Белоруссии "всегда играют в одной команде".

2 июня, 09:58

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением журналиста, назвавшего Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко известными хоккеистами. По словам представителя Кремля, они не "известные хоккеисты", а лишь "известные любители" этого вида спорта.

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"Хоккеист — это очень тяжёлый труд и очень высокая профессиональная подготовка", — указал пресс-секретарь президента в беседе с сотрудниками СМИ.

При этом Песков ушёл от ответа на вопрос, кто более маститый хоккеист — Путин или Лукашенко.

"Они не известные хоккеисты, а известные любители-хоккеисты. А играют они всегда в одной команде", резюмировал представитель Кремля.

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Напомним, что вечером 1 июня Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге и вышла в плей-офф с первого места.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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