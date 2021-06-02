Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением журналиста, назвавшего Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко известными хоккеистами. По словам представителя Кремля, они не "известные хоккеисты", а лишь "известные любители" этого вида спорта.

"Хоккеист — это очень тяжёлый труд и очень высокая профессиональная подготовка", — указал пресс-секретарь президента в беседе с сотрудниками СМИ.

При этом Песков ушёл от ответа на вопрос, кто более маститый хоккеист — Путин или Лукашенко.

"Они не известные хоккеисты, а известные любители-хоккеисты. А играют они всегда в одной команде", — резюмировал представитель Кремля.