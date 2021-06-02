В квартире Гудкова-старшего нашли 50 патронов от пистолета Макарова

В Москве полицейские обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова при обыске в переделанной под офис квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При обыске в здании на Большой Грузинской улице также было найдено разрешение на имя Геннадия Гудкова на хранение и ношение наградного пистолета Макарова. По данному факту правоохранители начали доследственную проверку.