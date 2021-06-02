В квартире Гудкова-старшего нашли 50 патронов от пистолета Макарова
Ранее стало известно, что экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды. Своей вины он не признаёт.
Геннадий Гудков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Москве полицейские обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова при обыске в переделанной под офис квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При обыске в здании на Большой Грузинской улице также было найдено разрешение на имя Геннадия Гудкова на хранение и ношение наградного пистолета Макарова. По данному факту правоохранители начали доследственную проверку.
Как уже ранее сообщал Лайф, полицейские провели обыски на даче под Коломной у сына Геннадия Гудкова — экс-депутата Государственной думы Дмитрия. В итоге его задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды. Своей вины он не признаёт. По делу также проходит его тётя Ирина Ермилова.
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