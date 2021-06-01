Полиция пришла с обысками к экс-депутату Гудкову и бывшему главе "Открытой России"
По данным СМИ, оперативные мероприятия проходят с самого утра. Их причины пока не раскрываются.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков заявил, что у него на даче полицейские проводят обыск. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьёва. Как и у моего начштаба Виталия Венедиктова", — заявил Гудков.
Информацию об обысках у Гудкова, Соловьёва (экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия") и Венедиктова подтверждает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, они проходят с самого утра. Причины не называются.
Напомним, что 31 мая в петербургском аэропорту Пулково был задержан бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Ранее он объявил о самоликвидации "Открытой России", объяснив это решение желанием избежать уголовного преследования.
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