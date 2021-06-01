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Полиция пришла с обысками к экс-депутату Гудкову и бывшему главе "Открытой России"

По данным СМИ, оперативные мероприятия проходят с самого утра. Их причины пока не раскрываются.

1 июня, 05:08
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков заявил, что у него на даче полицейские проводят обыск. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьёва. Как и у моего начштаба Виталия Венедиктова", — заявил Гудков.

Информацию об обысках у Гудкова, Соловьёва (экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия") и Венедиктова подтверждает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, они проходят с самого утра. Причины не называются.

Задержанного в Петербурге экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют в Краснодар

Задержанного в Петербурге экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют в Краснодар

Напомним, что 31 мая в петербургском аэропорту Пулково был задержан бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Ранее он объявил о самоликвидации "Открытой России", объяснив это решение желанием избежать уголовного преследования.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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