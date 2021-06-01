Полиция пришла с обысками к экс-депутату Гудкову и бывшему главе "Открытой России"

Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков заявил, что у него на даче полицейские проводят обыск. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьёва. Как и у моего начштаба Виталия Венедиктова", — заявил Гудков.

Информацию об обысках у Гудкова, Соловьёва (экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия") и Венедиктова подтверждает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, они проходят с самого утра. Причины не называются.