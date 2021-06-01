Более 5 млн россиян летом не смогут выехать из страны из-за долгов
Почти пятая часть должников приходится на три региона — Краснодарский край, Башкирию и Москву.
Фото © ТАСС / Кассин Павел
Более пяти миллионов россиян находятся в списках невыездных из-за неоплаченных долгов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ответ на запрос пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП России, составило 5,1 млн", — сообщили в ФССП.
По данным ведомства, лидируют среди должников жители Краснодарского края, где ограничено в выезде за рубеж 381,4 тыс. человек. На втором месте — Башкирия, где число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек. Москва оказалась на третьем месте с 227,6 тыс. невыездных граждан.
Уточняется, что каждый десятый из ограниченных в праве выезда — должник по алиментам. На 1 мая число таких людей составило 507,5 тыс.
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