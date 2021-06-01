Россия восстанавливает военную структуру в Арктике для обеспечения обороноспособности страны на этом направлении. Так Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов ответил на официальный представитель НАТО Оане Лунгеску, ранее заявившей, что альянс обсудит на саммите в июне "максимальное со времён Холодной войны" наращивание военных сил РФ в Арктике,

"Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, — сказал Корчунов в беседе с РИА "Новости" и добавил, что Артика имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики России.

По словам дипломат, свыше 10% ВВП и более 20% экспорта РФ производятся именно в арктической зоне.

Также Корчунов пояснил, что Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и развития региона. Представители РФ неоднократно заявляли, что военная активность страны в Арктике никак не нарушает международные договоры и не угрожает безопасности других государств, заключил посол.