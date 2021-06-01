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National Interest объяснил, почему Россия до сих пор "вселяет ужас" в НАТО

При этом автор материала отметил, что запасы ядерного оружия нужны России не для наступательных операций.

1 июня, 03:26
<p>Торжественная церемония поднятия флага на многоцелевой атомной подводной лодке (АПЛ) "Северодвинск" класса "Ясень". Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Ларионов</p>

Торжественная церемония поднятия флага на многоцелевой атомной подводной лодке (АПЛ) "Северодвинск" класса "Ясень". Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Ларионов

Россия имеет самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире, и это "должно вселять ужас" в участников НАТО. Такое мнение выразил автор журнала National Interest Марк Эпископос.

Он особо отметил модернизацию российских вооружённых сил. По словам эксперта, сейчас РФ имеет в своём распоряжении от трёх до шести тысяч единиц тактического ядерного оружия. Речь идёт о боеголовках, полученных в наследие от СССР, а также о новых мощных системах вооружений, разработанных за последние годы.

"Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время, — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)", — поведал Эпископос.

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По его словам, значительная часть российского тактического ядерного оружия задействована в ВМФ, например на новейших многоцелевых подводных лодках проекта 885М "Ясень-М" и фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". При этом журналист уточнил, что запасы этого вооружения необходимы РФ не для наступательных операций.

"Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО — не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает", — подчеркнул автор публикации.

Кроме того, Эпископос полагает, что с точки зрения экономики для Москвы выгоднее хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с Североатлантическим альянсом.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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