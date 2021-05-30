В США испугались российских "разрушителей городов"
Аналитики порассуждали о характеристиках субмарины "Князь Владимир", вошедшей в состав ВМФ РФ, а также о готовящемся к этому судне "Князь Олег".
Подлодка "Князь Владимир". Фото © Минобороны РФ
Основной целью российских субмарин проекта 955 "Борей" является "разрушение городов", даже если другие ядерные силы будут уничтожены, заявил военный эксперт Питер Сичиу в журнале National Interest.
"Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей" / 955А "Борей-А", а ещё три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства", — пишет автор.
Он отметил, что каждая из них вооружена арсеналом из 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". В прошлом году в состав Военно-морского флота РФ вошла субмарина "Князь Владимир", а ещё одной в скором времени станет новейшая усовершенствованная подводная лодка "Князь Олег", которая в июне начнёт ходовые испытания. При этом Сичиу напомнил о проблемах с её строительством, которое затянулось из-за сложностей с поставками. По мнению журналиста, она не успеет поступить на вооружение ко Дню ВМФ, ежегодно празднующемуся в последнее воскресенье июля.
Ранее Лайф сообщал, что танкер "Вице-адмирал Паромов" вошёл в состав Черноморского флота. Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошёл праздничный митинг с участием ветеранов.
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