В США испугались российских "разрушителей городов"

Он отметил, что каждая из них вооружена арсеналом из 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". В прошлом году в состав Военно-морского флота РФ вошла субмарина "Князь Владимир", а ещё одной в скором времени станет новейшая усовершенствованная подводная лодка "Князь Олег", которая в июне начнёт ходовые испытания. При этом Сичиу напомнил о проблемах с её строительством, которое затянулось из-за сложностей с поставками. По мнению журналиста, она не успеет поступить на вооружение ко Дню ВМФ, ежегодно празднующемуся в последнее воскресенье июля.