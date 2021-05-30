Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В США испугались российских "разрушителей городов"

Аналитики порассуждали о характеристиках субмарины "Князь Владимир", вошедшей в состав ВМФ РФ, а также о готовящемся к этому судне "Князь Олег".

30 мая, 14:26
<p>Подлодка "Князь Владимир". Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296989@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Подлодка "Князь Владимир". Фото © Минобороны РФ

Основной целью российских субмарин проекта 955 "Борей" является "разрушение городов", даже если другие ядерные силы будут уничтожены, заявил военный эксперт Питер Сичиу в журнале National Interest.

"Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей" / 955А "Борей-А", а ещё три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства", — пишет автор.

Он отметил, что каждая из них вооружена арсеналом из 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". В прошлом году в состав Военно-морского флота РФ вошла субмарина "Князь Владимир", а ещё одной в скором времени станет новейшая усовершенствованная подводная лодка "Князь Олег", которая в июне начнёт ходовые испытания. При этом Сичиу напомнил о проблемах с её строительством, которое затянулось из-за сложностей с поставками. По мнению журналиста, она не успеет поступить на вооружение ко Дню ВМФ, ежегодно празднующемуся в последнее воскресенье июля.

В США назвали угрозой растущую мощь российского флота

В США назвали угрозой растущую мощь российского флота

Ранее Лайф сообщал, что танкер "Вице-адмирал Паромов" вошёл в состав Черноморского флота. Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошёл праздничный митинг с участием ветеранов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1