Посол Украины умер в Таиланде в возрасте 44 лет
По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
Фото © Twitter/Володимир Зеленський
На 45-м году жизни в одном из отелей острова Липе в тайской провинции Сатун умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский.
"Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", — написал глава государства в "Твиттере".
Украинское издание "Страна" сообщило со ссылкой на источник в МИД Украины, что причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. Аналогичную версию выдвинули и в полиции Таиланда, уточнив, что на теле Бешты не было обнаружено каких-либо травм или признаков насильственной смерти.
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