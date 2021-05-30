Посол Украины умер в Таиланде в возрасте 44 лет

На 45-м году жизни в одном из отелей острова Липе в тайской провинции Сатун умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", — написал глава государства в "Твиттере".

Украинское издание "Страна" сообщило со ссылкой на источник в МИД Украины, что причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. Аналогичную версию выдвинули и в полиции Таиланда, уточнив, что на теле Бешты не было обнаружено каких-либо травм или признаков насильственной смерти.