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Ужасающее видео: 19-летний швейцарский мотогонщик разбился насмерть на Гран-при Италии

Парень упал с мотоцикла и попал под колёса своего соперника, ехавшего следом.

30 мая, 13:37

Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье скончался на 20-м году жизни. Спортсмен представлял свою команду Saxon Carxpert PrustelGP на Гран-при Италии, где и произошла серьёзная авария.

Джейсон Дюпаскье. Фото © Twitter/MotoGP

Джейсон Дюпаскье. Фото © Twitter/MotoGP

"Мы с глубочайшей скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром", — сообщается в Twitter-аккаунте MotoGP.

В Нижнем Новгороде пара разбилась на мотоцикле, когда водитель не пропустил их на повороте — видео

В Нижнем Новгороде пара разбилась на мотоцикле, когда водитель не пропустил их на повороте — видео

Отмечается, что во время квалификационной гонки Дюпаскье упал с мотоцикла и угодил под колёса своего соперника Аюму Сасаки, ехавшего следом. В критическом состоянии гонщик был доставлен в одну из больниц Флоренции.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковных Мытищах разбился один из старейших байкеров России — 83-летний Валерий Ивашкин по прозвищу Дед.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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