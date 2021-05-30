Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье скончался на 20-м году жизни. Спортсмен представлял свою команду Saxon Carxpert PrustelGP на Гран-при Италии, где и произошла серьёзная авария.

Джейсон Дюпаскье. Фото © Twitter/MotoGP

"Мы с глубочайшей скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром", — сообщается в Twitter-аккаунте MotoGP.

Отмечается, что во время квалификационной гонки Дюпаскье упал с мотоцикла и угодил под колёса своего соперника Аюму Сасаки, ехавшего следом. В критическом состоянии гонщик был доставлен в одну из больниц Флоренции.