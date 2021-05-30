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В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

В МЧС предупредили местных жителей, что уровень воды может повыситься до критической отметки.

30 мая, 13:11
<p>Фото © ТАСС / Светлана Латынина</p>

Фото © ТАСС / Светлана Латынина

Режим повышенной готовности ввели в Тулуне Иркутской области из-за подъёма уровня воды в реке Ия до 683 сантиметров при критической отметке 730. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"30 мая с 14:00 (10:00 мск) в Тулуне введён режим повышенной готовности. На 20:00 (15:00 мск) уровень воды в реке Ия составил 683 сантиметра", — говорится в сообщении.

В Хакасии из-за паводков объявлен режим ЧС

В Хакасии из-за паводков объявлен режим ЧС

В региональном ГУ МЧС России предупредили местных жителей, что вода может выйти на пониженные участки поймы. На реке Ия в районе Тулуна ожидается повышение уровня до критической отметки. В населённые пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки с плавсредствами.

Ранее в трёх районах на юге Красноярского края пришлось эвакуировать людей из-за паводков.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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