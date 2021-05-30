Новосибирскому гаишнику ужесточили обвинение после смерти раненного при задержании 19-летнего парня

Следователи изменили статью уголовного дела в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему парню при задержании. После смерти раненого правоохранителю предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.

"В связи со смертью потерпевшего следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности", — сообщила пресс-служба ведомства.