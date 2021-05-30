Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Новосибирскому гаишнику ужесточили обвинение после смерти раненного при задержании 19-летнего парня

Ранее правоохранителю вменялось причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.

30 мая, 12:43
3595

Скриншот из видео © LIFE

Следователи изменили статью уголовного дела в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему парню при задержании. После смерти раненого правоохранителю предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.

"В связи со смертью потерпевшего следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности", — сообщила пресс-служба ведомства.

Полиция усилила охрану из-за разъярённых родственников 19-летнего парня, получившего пулю в голову от гаишника

Полиция усилила охрану из-за разъярённых родственников 19-летнего парня, получившего пулю в голову от гаишника

Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию, а сегодня после полудня по московскому времени скончался.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Минздрав подтвердил смерть раненного инспектором ДПС водителя под Новосибирском

сегодня в 10:27

В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом на ЧМ

28 мая, 13:26

Ужасающее видео: 19-летний швейцарский мотогонщик разбился насмерть на Гран-при Италии

сегодня в 13:37

Посол Украины умер в Таиланде в возрасте 44 лет

сегодня в 14:09

Модель показала пикантное фото, но фанаты смеялись до слёз, увидев, что она сотворила с ягодицами

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1