Новосибирскому гаишнику ужесточили обвинение после смерти раненного при задержании 19-летнего парня
Ранее правоохранителю вменялось причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.
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Следователи изменили статью уголовного дела в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему парню при задержании. После смерти раненого правоохранителю предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.
"В связи со смертью потерпевшего следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности", — сообщила пресс-служба ведомства.
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Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию, а сегодня после полудня по московскому времени скончался.
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