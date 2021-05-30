Минздрав подтвердил смерть раненного инспектором ДПС водителя под Новосибирском

Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания 32-летний сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию. Сегодня после полудня по московскому времени парень скончался.