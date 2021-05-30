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Минздрав подтвердил смерть раненного инспектором ДПС водителя под Новосибирском

Молодой человек находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

30 мая, 10:27

Скриншот из видео © LIFE

В минздраве Новосибирской области подтвердили гибель 19-летнего пациента, в которого ранее случайно выстрелил сотрудник дорожно-патрульной службы.

"Мужчина умер", — сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения области.

Полиция усилила охрану из-за разъярённых родственников 19-летнего парня, получившего пулю в голову от гаишника

Полиция усилила охрану из-за разъярённых родственников 19-летнего парня, получившего пулю в голову от гаишника

Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания 32-летний сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию. Сегодня после полудня по московскому времени парень скончался.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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