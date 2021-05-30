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Слышны взрывы: Лайф снял с коптера крупный пожар на складах в Омске

На месте происшествия работают более 100 человек, существует угроза ещё двум ангарам.

30 мая, 10:22

Лайф снял с коптера крупный пожар на складах в Омске. Видео © LIFE

Крупный пожар на складских помещениях начался в Омске, сотрудники МЧС уже несколько часов борются с огнём. Полыхают два ангара на улице 2-я Солнечная, 67/7, которые принадлежат предприятию "Пэт-тара", уточнили в региональном главке МЧС.

"Горят два склада. Один размером 10 на 15 м, второй — 100 на 30 метров, есть угроза ещё двум складским зданиям. Подразделения МЧС России проводят тушение", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Есть угроза взрыва: В Екатеринбурге загорелся стальной ангар на площади 450 квадратов

Сейчас на месте ЧП работают 105 человек личного состава и 21 единица техники. Также на тушение привлекают пожарный поезд со станции Омск. По словам очевидцев, на месте пожара слышны взрывы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемерове загорелся перинатальный центр, было эвакуировано около 130 человек. Однако возгорание удалось оперативно потушить.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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