Лайф снял с коптера крупный пожар на складах в Омске. Видео © LIFE

Крупный пожар на складских помещениях начался в Омске, сотрудники МЧС уже несколько часов борются с огнём. Полыхают два ангара на улице 2-я Солнечная, 67/7, которые принадлежат предприятию "Пэт-тара", уточнили в региональном главке МЧС.

"Горят два склада. Один размером 10 на 15 м, второй — 100 на 30 метров, есть угроза ещё двум складским зданиям. Подразделения МЧС России проводят тушение", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте ЧП работают 105 человек личного состава и 21 единица техники. Также на тушение привлекают пожарный поезд со станции Омск. По словам очевидцев, на месте пожара слышны взрывы.