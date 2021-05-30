Останки 215 детей нашли на территории бывшей школы-интерната, раскопки продолжаются

Массовое захоронение детей обнаружили на территории бывшей школы-интерната для коренного населения в городе Камлупс, расположенном в центральной части провинции Британская Колумбия в Канаде. Сейчас специалисты занимаются идентификацией и возвращением останков в родные общины, сообщает телеканал CBC News.

Учебное заведение работало с 1890 по 1969 год под контролем католической церкви. Позднее оно перешло в ведомство федерального правительства и в итоге существовало до 1978-го. По словам председателя индейской общины города Розан Казимир, смерти детей являются незадокументированными. Некоторые из них принадлежат ребятам трёхлетнего возраста. На данный момент обнаружены останки 215 детей, при этом председатель не исключила, что их количество может увеличиться, ведь поиски продолжаются.

Сейчас ведётся работа по установлению личностей погибших. Специалисты сотрудничают в этом вопросе с индейской общиной и королевским музеем провинции.

При этом многие из тех, кто прошли интернат, не знали о существовании такого захоронения, хоть и говорили о "детях, которые не выжили". В Ванкувере на неделе состоялась акция памяти о погибших детях, жители города, в том числе и прошедшие школу-интернат, выложили на ступеньки галереи искусств пары детской обуви и игрушки.

Фото © Twitter / Kathy Le

"Мы сознаём всю трагедию и душераздирающий ущерб, который нанесла канадская система школ-интернатов столь многим людям. Сегодня наши мысли с теми, кто скорбит", — сказала коронер Британской Колумбии Лиза Лапоинт.

По оценкам историков, в Канаде более 150 тысяч детей прошли через систему школ-интернатов для индейцев, последняя из которых закрылась в 1996 году. Согласно официальным данным, жертвами этих учебных заведений стали более четырёх тысяч детей, однако реальные цифры могут быть гораздо больше. Исследовательница Эллен Тюрпель-Лафонд замечает, что в таких интернатах пытались разрушить культурную идентичность детей и уничтожить их связь с семьями. Многие смерти не документировались, потому что их причиной становилось физическое или сексуальное насилие, уточнила она.