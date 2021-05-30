Два человека погибли и один ребёнок пострадал при пожаре в Твери
Двухлетнего малыша удалось спасти из огня, но ему понадобилась помощь врачей.
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В результате пожара в жилом доме по 2-й Интернациональной улице в Твери погибли двое взрослых и пострадал ребёнок. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.
"30 мая 2021 года поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в доме, расположенном по Второй Интернациональной улице города Твери, тел мужчины 1977 года рождения и женщины 1935 года рождения", — говорится в сообщении.
Из огня спасён ребёнок 2019 года рождения, он в настоящее время находится в больнице. По факту гибели людей организовано проведение доследственной проверки. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Для выяснения причины пожара в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин гибели людей — судебно-медицинские экспертизы.
Ранее Лайф писал о трёх погибших в пожаре в подмосковной Рузе людях. Здание площадью 100 квадратных метров полностью выгорело. Сообщается, что детей среди жертв нет.
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