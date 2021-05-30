Минфин не увидел причин менять налогообложение нефтяников
В этом году чёрное золото показывает высокую доходность: значения превышают уровни как 2020-го, так и 2019 года.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Высокая стоимость нефти позволяет не менять налоговый режим для нефтяной отрасли России. Об этом заявил статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
По его словам, в нынешнем году чёрное золото показывает высокую доходность по сравнению со значениями 2020 и 2019 годов. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля. Сазанов также отметил большой ресурсный потенциал Западной Сибири, который не используется по причине неэффективности добычи. Но он призвал искать варианты для его полной реализации.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что запасов нефти на территории Российской Федерации при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года.
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