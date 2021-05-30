Минфин не увидел причин менять налогообложение нефтяников

По его словам, в нынешнем году чёрное золото показывает высокую доходность по сравнению со значениями 2020 и 2019 годов. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля. Сазанов также отметил большой ресурсный потенциал Западной Сибири, который не используется по причине неэффективности добычи. Но он призвал искать варианты для его полной реализации.