Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Минфин не увидел причин менять налогообложение нефтяников

В этом году чёрное золото показывает высокую доходность: значения превышают уровни как 2020-го, так и 2019 года.

30 мая, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Высокая стоимость нефти позволяет не менять налоговый режим для нефтяной отрасли России. Об этом заявил статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, в нынешнем году чёрное золото показывает высокую доходность по сравнению со значениями 2020 и 2019 годов. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля. Сазанов также отметил большой ресурсный потенциал Западной Сибири, который не используется по причине неэффективности добычи. Но он призвал искать варианты для его полной реализации.

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что запасов нефти на территории Российской Федерации при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"В этом есть разумность": В Совфеде поддержали предложение о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов

28 мая, 10:22

В Иране не подтвердили сообщения о поставках нефти в США

вчера в 16:40

"Чудесное спасение": На Украине увидели шанс заработать на российском газе в "безумии" Лукашенко

сегодня в 08:28

Спас таинственный байкер: Лайф узнал подробности ДТП с рухнувшей в Москву-реку иномаркой

сегодня в 09:36

Два человека погибли и один ребёнок пострадал при пожаре в Твери

сегодня в 09:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1