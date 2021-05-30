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Опубликовано 30 мая 2021, 12:04

Премьер Баварии заявил о необходимости ускорить регистрацию "Спутника V" в ЕС

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Он подчеркнул, что нельзя замедлять процесс исключительно "из идеологических причин".

Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует ускорить процесс регистрации российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". С таким заявлением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Bild am Sonntag.

"Темпы вакцинации нельзя снижать. Прежде всего нужно ускорить процесс вокруг [регистрации в Евросоюзе] "Спутника V", — сказал политик.

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Зёдер подчеркнул, что не стоит затягивать с одобрением вакцины "из идеологических причин". По его словам, если "Спутник V" будет сертифицирован в ЕМА, Бавария рассчитывает получить около двух с половиной миллионов доз препарата. Однако в статье уточняется, что регистрация вакцины может произойти не раньше осени текущего года.

Не так давно глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации "Спутника V" в Европе до конца июня. Тем временем вакцину зарегистрировала Словакия, одобрив её использование с 7 июня.

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Роман Имполитов
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