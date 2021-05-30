Премьер Баварии заявил о необходимости ускорить регистрацию "Спутника V" в ЕС

Зёдер подчеркнул, что не стоит затягивать с одобрением вакцины "из идеологических причин". По его словам, если "Спутник V" будет сертифицирован в ЕМА, Бавария рассчитывает получить около двух с половиной миллионов доз препарата. Однако в статье уточняется, что регистрация вакцины может произойти не раньше осени текущего года.