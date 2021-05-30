Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

За сутки в России выявили 9694 новых случая коронавируса

К 30 мая в стране зарегистрировали 5 063 442 случая заболевания в 85 регионах.

30 мая, 08:06
<p>Фото © ТАСС / Семён Антонов</p>

Фото © ТАСС / Семён Антонов

За минувшие сутки в России выявили 9694 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве, где инфекция подтвердилась у 3719 пациентов. Затем идут Санкт-Петербург (829) и Московская область (748). Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 063 442 случая коронавируса в 85 регионах.

Собянин объяснил рост заболеваемости ковидом в Москве после майских выходных

Собянин объяснил рост заболеваемости ковидом в Москве после майских выходных

Количество смертельных исходов за последние 24 часа увеличилось на 355 и достигло 121 162. Из больниц выписали 7386 пациентов, общее число выздоровевших от CoViD-19 составляет 4 677 870.

Ранее учёные сравнили эффективность вакцин от ковида для женщин и мужчин. Эксперты напомнили, что обычно на неё влияет уровень эстрогена, однако новые данные идут вразрез с этим.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Индиец с тремя видами плесени и коронавирусом умер в больнице

сегодня в 08:55

Нехватка денег и времени: Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей

сегодня в 07:11

Премьер Баварии заявил о необходимости ускорить регистрацию "Спутника V" в ЕС

сегодня в 09:04

Спас таинственный байкер: Лайф узнал подробности ДТП с рухнувшей в Москву-реку иномаркой

сегодня в 09:36

Два человека погибли и один ребёнок пострадал при пожаре в Твери

сегодня в 09:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1