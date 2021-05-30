За сутки в России выявили 9694 новых случая коронавируса
К 30 мая в стране зарегистрировали 5 063 442 случая заболевания в 85 регионах.
Фото © ТАСС / Семён Антонов
За минувшие сутки в России выявили 9694 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве, где инфекция подтвердилась у 3719 пациентов. Затем идут Санкт-Петербург (829) и Московская область (748). Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 063 442 случая коронавируса в 85 регионах.
Количество смертельных исходов за последние 24 часа увеличилось на 355 и достигло 121 162. Из больниц выписали 7386 пациентов, общее число выздоровевших от CoViD-19 составляет 4 677 870.
Ранее учёные сравнили эффективность вакцин от ковида для женщин и мужчин. Эксперты напомнили, что обычно на неё влияет уровень эстрогена, однако новые данные идут вразрез с этим.
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