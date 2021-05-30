В Китае пригрозили США ядерным ударом из-за расследования о происхождении коронавируса
Там назвали увеличение числа ядерных боеголовок "краеугольным камнем стратегической устойчивости Пекина и Вашингтона".
Межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41. Скриншот из видео © Youtube
Китаю необходимо увеличивать число ядерных боеголовок и готовиться к возможной схватке с США. Такое заявление сделал главный редактор китайского издания The Global Times Ху Сицзинь на фоне начала расследования Вашингтона касаемо происхождения коронавируса.
"Мы должны быть готовы к интенсивной схватке между США и Китаем. <...> Наши ядерные ракеты должны быть настолько многочисленными, что американская элита будет дрожать от мысли о военной конфронтации с Китаем", — цитирует его слова портал Jennifer Zeng blog.
В качестве примера вооружения, которого, по мнению Ху Сицзиня, у Китая должно быть больше, он привёл межконтинентальную баллистическую ракету Dongfeng-41. Журналист также подчеркнул, что увеличение числа ядерных боеголовок является "краеугольным камнем стратегической устойчивости Китая к США".
Ранее Лайф сообщал, что американская разведка узнала о тяжёлой болезни, с которой столкнулись несколько вирусологов в Ухани незадолго до начала эпидемии. Вслед за этим учёные из Великобритании и Норвегии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции.
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