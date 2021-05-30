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В Китае пригрозили США ядерным ударом из-за расследования о происхождении коронавируса

Там назвали увеличение числа ядерных боеголовок "краеугольным камнем стратегической устойчивости Пекина и Вашингтона".

30 мая, 06:41

Межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41. Скриншот из видео © Youtube

Китаю необходимо увеличивать число ядерных боеголовок и готовиться к возможной схватке с США. Такое заявление сделал главный редактор китайского издания The Global Times Ху Сицзинь на фоне начала расследования Вашингтона касаемо происхождения коронавируса.

"Мы должны быть готовы к интенсивной схватке между США и Китаем. <...> Наши ядерные ракеты должны быть настолько многочисленными, что американская элита будет дрожать от мысли о военной конфронтации с Китаем", — цитирует его слова портал Jennifer Zeng blog.

Российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса

Российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса

В качестве примера вооружения, которого, по мнению Ху Сицзиня, у Китая должно быть больше, он привёл межконтинентальную баллистическую ракету Dongfeng-41. Журналист также подчеркнул, что увеличение числа ядерных боеголовок является "краеугольным камнем стратегической устойчивости Китая к США".

Ранее Лайф сообщал, что американская разведка узнала о тяжёлой болезни, с которой столкнулись несколько вирусологов в Ухани незадолго до начала эпидемии. Вслед за этим учёные из Великобритании и Норвегии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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