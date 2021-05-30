В Китае пригрозили США ядерным ударом из-за расследования о происхождении коронавируса

Китаю необходимо увеличивать число ядерных боеголовок и готовиться к возможной схватке с США. Такое заявление сделал главный редактор китайского издания The Global Times Ху Сицзинь на фоне начала расследования Вашингтона касаемо происхождения коронавируса.

"Мы должны быть готовы к интенсивной схватке между США и Китаем. <...> Наши ядерные ракеты должны быть настолько многочисленными, что американская элита будет дрожать от мысли о военной конфронтации с Китаем", — цитирует его слова портал Jennifer Zeng blog.

В качестве примера вооружения, которого, по мнению Ху Сицзиня, у Китая должно быть больше, он привёл межконтинентальную баллистическую ракету Dongfeng-41. Журналист также подчеркнул, что увеличение числа ядерных боеголовок является "краеугольным камнем стратегической устойчивости Китая к США".