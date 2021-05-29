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Российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса

Ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.

29 мая, 22:30

Фото © Pixabay

Теория об искусственном происхождении коронавируса в настоящее время не имеет ни официального подтверждения, ни опровержения. Так профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировали в беседе с РБК статью об искусственном происхождении коронавируса, опубликованную 28 мая в британской газете Daily Mail.

"Ясность могла бы наступить, если бы Китай предоставил лабораторные журналы и другие материалы, дающие исчерпывающий ответ о задачах Уханьского института вирусологии. Китайская сторона не торопится с этим", — поясняет Аграновский.

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По словам профессора, аргументировать искусственное происхождение ковида позволяет наличие в белке шипа SARS-CoV-2 элементов, нехарактерных для вирусов этой группы. Однако известно, что вирусы эволюционируют, поэтому такой довод веским назвать нельзя.

Малышев же отметил, что для возникновения CoViD-19 достаточно естественного пути. В тёплых странах активно происходят различные изменения в РНК и ДНК вируса, что приводит к появлению новых возбудителей, уточнил инфекционист.

Напомним, ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский учёный Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учёными в Ухани в период между 2002 и 2019 годами, и пришли к выводу, что их китайские коллеги, в том числе совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2. Затем, по мнению специалистов, они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики указывали на естественное происхождение вируса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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