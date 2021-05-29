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Инфекционисты рассказали, какие заболевания ждут россиян летом

С осторожностью надо будет подходить ко всему — от пикников до кондиционеров.

29 мая, 18:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Многие неприятные заболевания, от кишечно-вирусных инфекций до болезни Лайма, поджидают россиян в предстоящем летнем сезоне. Чего опасаться и как их избежать, рассказали главный врач медицинского центра "Лидер медицина", врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков и главный врач сети клиник "Династия", инфекционист Татьяна Чаленко.

"Сейчас идёт активный обмен инфекционными болезнями, и инфекции перестали иметь свою сезонность. Однако летом тем не менее происходит обострение различных кишечно-вирусных инфекций, в том числе бактериальных, из-за неправильного хранения продуктов или питания в точках, где не соблюдаются нормы СанПиН", — отметил Тимаков в беседе с Ura.ru.

Помимо этого, врач предупредил о грядущем буйстве энтеровирусных инфекций. Например, в бассейнах и курортных зонах притаился вирус Коксаки, а в траве неосторожных граждан России ждёт болезнь Лайма (боррелиоз), переносимая блохами. Его коллега, Татьяна Чаленко, добавила, что летом также обостряются заболевания верхних дыхательных путей, поэтому стоит быть осторожнее с кондиционерами, которые могут "подарить" зазевавшемуся гражданину тонзиллит.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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