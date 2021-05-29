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Лошадь подбросило в воздух: Автомобиль на бешеной скорости снёс телегу с людьми и попал на видео

У одной из пяти пострадавших в ДТП травматическая ампутация стопы.

29 мая, 18:31

Момент столкновения иномарки и повозки с людьми в Башкирии. Видео © LIFE

Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с гужевой повозкой в Мечетлинском районе Башкирии. Как сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по региону, раненную от удара лошадь пришлось усыпить.

Инцидент произошёл на третьем километре автодороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово. 53-летний водитель автомобиля Toyota Avensis по непонятным причинам не заметил на дороге повозку с людьми, которые ехали на сельский праздник, и на бешеной скорости протаранил её. В результате пятеро пострадали, у 65-летней женщины травматическая ампутация стопы. При столкновении сильно пострадала лошадь — она взлетела и упала на машину. Животное пришлось усыпить.

Появилось видео с моментом смертельного столкновения электросамокатчика с внедорожником в Химках

Появилось видео с моментом смертельного столкновения электросамокатчика с внедорожником в Химках

Ранее в Химках внедорожник, сдавая назад, насмерть сбил мужчину на электросамокате. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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