Лошадь подбросило в воздух: Автомобиль на бешеной скорости снёс телегу с людьми и попал на видео
У одной из пяти пострадавших в ДТП травматическая ампутация стопы.
Момент столкновения иномарки и повозки с людьми в Башкирии. Видео © LIFE
Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с гужевой повозкой в Мечетлинском районе Башкирии. Как сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по региону, раненную от удара лошадь пришлось усыпить.
Инцидент произошёл на третьем километре автодороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово. 53-летний водитель автомобиля Toyota Avensis по непонятным причинам не заметил на дороге повозку с людьми, которые ехали на сельский праздник, и на бешеной скорости протаранил её. В результате пятеро пострадали, у 65-летней женщины травматическая ампутация стопы. При столкновении сильно пострадала лошадь — она взлетела и упала на машину. Животное пришлось усыпить.
Ранее в Химках внедорожник, сдавая назад, насмерть сбил мужчину на электросамокате. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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