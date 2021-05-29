Ножом в сердце: Таксист жестоко зарезал москвича за отказ платить на глазах у его жены и ребёнка
Сразу после убийства злоумышленник сел в свой автомобиль и пытался скрыться с места происшествия, но его успели задержать.
Погибший Борис Яблонский, задержанный Алил. Фото © LIFE
Жестокое убийство произошло на Проектируемом проезде, 598 в Москве с участием водителя такси и пассажира. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 61-летний Алил Р. зарезал 37-летнего Бориса Яблонского из-за отказа последнего оплатить поездку.
По его словам, Борис с женой и четырёхлетним ребёнком ехал из Реутова. В ходе поездки между главой семейства и водителем возник конфликт. Таксист остановил машину, и ссора продолжилась. Жена Бориса, не желая слушать ругань двух мужчин, вышла с ребёнком из машины. Градус накалялся, и конфликт перерос в рукоприкладство. По словам источника Лайфа, Яблонский ударил таксиста кулаком в лицо, а тот в ответ схватил нож и ударил мужчину в область сердца.
Пассажир скончался, а таксист пытался сбежать. Его удалось задержать недалеко от места убийства. Сейчас он находится в полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее в Петербурге таксист жестоко зарезал водителя за отказ уступить ему дорогу. В результате водитель такси нанёс удар ножом в грудь 26-летнему местному жителю. Потерпевший скончался в больнице от полученного ранения.
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