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Ножом в сердце: Таксист жестоко зарезал москвича за отказ платить на глазах у его жены и ребёнка

Сразу после убийства злоумышленник сел в свой автомобиль и пытался скрыться с места происшествия, но его успели задержать.

29 мая, 18:02
<p>Погибший Борис Яблонский, задержанный Алил. Фото © LIFE</p>

Погибший Борис Яблонский, задержанный Алил. Фото © LIFE

Жестокое убийство произошло на Проектируемом проезде, 598 в Москве с участием водителя такси и пассажира. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 61-летний Алил Р. зарезал 37-летнего Бориса Яблонского из-за отказа последнего оплатить поездку.

По его словам, Борис с женой и четырёхлетним ребёнком ехал из Реутова. В ходе поездки между главой семейства и водителем возник конфликт. Таксист остановил машину, и ссора продолжилась. Жена Бориса, не желая слушать ругань двух мужчин, вышла с ребёнком из машины. Градус накалялся, и конфликт перерос в рукоприкладство. По словам источника Лайфа, Яблонский ударил таксиста кулаком в лицо, а тот в ответ схватил нож и ударил мужчину в область сердца.

Суд арестовал таксиста "Ситимобила" из Петербурга, зарезавшего водителя за отказ уступить дорогу

Суд арестовал таксиста "Ситимобила" из Петербурга, зарезавшего водителя за отказ уступить дорогу

Пассажир скончался, а таксист пытался сбежать. Его удалось задержать недалеко от места убийства. Сейчас он находится в полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Петербурге таксист жестоко зарезал водителя за отказ уступить ему дорогу. В результате водитель такси нанёс удар ножом в грудь 26-летнему местному жителю. Потерпевший скончался в больнице от полученного ранения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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