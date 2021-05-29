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Киев добился от НАТО нового пакета Целей партнёрства с альянсом

Обе стороны поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования.

29 мая, 17:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина получит обновлённый пакет Целей партнёрства с НАТО самой первой из стран – сателлитов военного блока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны по итогам заседания комитета по вопросам партнёрства и коллективной безопасности альянса.

"Обновлённый пакет Целей партнёрства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нём также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнёрство ради мира", операциях и миссиях альянса. Цели партнёрства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего проекты и мероприятия оборонной реформы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегации альянса и Незалежной поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования, а именно к направлению на рассмотрение Североатлантического совета. Кроме того, в Минобороны Украины заявили, что НАТО пообещало всестороннюю поддержку в развитии боеспособности страны.

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Ранее граждане Франции назвали безумной идею принять Украину в НАТО. По их мнению, исход стремления Киева стать членом альянса может быть печальным для блока.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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