В Кремле назвали встречу Путина и Лукашенко в Сочи насыщенной и содержательной

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошла насыщенно и содержательно. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне", — сказал он.