В Кремле назвали встречу Путина и Лукашенко в Сочи насыщенной и содержательной
Песков напомнил, что у стран союзнический характер взаимоотношений.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошла насыщенно и содержательно. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне", — сказал он.
Кроме того, Песков добавил, что между Российской Федерацией и республикой сложился союзнический характер взаимоотношений.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал всплеском эмоций события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.
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