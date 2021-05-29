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В Кремле назвали встречу Путина и Лукашенко в Сочи насыщенной и содержательной

Песков напомнил, что у стран союзнический характер взаимоотношений.

29 мая, 17:11
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошла насыщенно и содержательно. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне", — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что между Российской Федерацией и республикой сложился союзнический характер взаимоотношений.

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Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал всплеском эмоций события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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