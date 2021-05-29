Правозащитники сообщили о задержании россиянина в Минске
В съёмной квартире парня провели обыск, а его самого поместили в СИЗО КГБ.
Егор Дудников. Фото © Правозащитный центр "Весна"
Россиянина Егора Дудникова в Белоруссии обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Молодого человека задержали более двух недель назад, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".
"20-летнего гражданина РФ Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске, на съёмной квартире провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Парню предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трёх лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что к молодому человеку "уже две недели не пускают адвоката". Близкие парня знают только первоначальную информацию после задержания от дежурного юриста.
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Дудников живёт в Белоруссии около года. Его мать рассказала, что Егора задерживали в октябре прошлого года, когда он "заступился за ребёнка, которого хотели задержать". По словам женщины, тогда молодой человек избежал ареста, потому что попал в больницу после встречи с силовиками.
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