На военном параде в Ливии потерпел крушение МиГ-21
Пилот, который управлял самолётом, погиб.
Истребитель МиГ-21 ВВС Ливии разбился во время военного парада в городе Бенгази. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военный источник.
"Истребитель МиГ-21 потерпел крушение во время военного парада Ливийской национальной армии (ЛНА) в Бенгази, пилот Джамаль ибн Амер погиб", — сообщил источник.
Планируемый в Бенгази на военной базе Бенина парад должен был стать крупнейшим военным парадом в истории Ливии, заявлял официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее в северо-западном индийском штате Пенджаб потерпел крушение истребитель ВВС Индии МиГ-21 "Бизон". Лётчик, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари, погиб.
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