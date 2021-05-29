Белоруссия в ближайшее время получит от России транш в $500 млн

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе встречи в Сочи 29 мая тему второго транша в размере $500 миллионов от госкредита общим объёмом полтора миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, деньги поступят Минску "в ближайшее время". Песков не назвал точную дату перечисления денег, поскольку это вопрос финансовых властей. Представитель Кремля напомнил, что вопрос второго транша был анонсирован ещё "до всех историй с самолётом". Он также подтвердил ранее звучавшие сроки — до конца июня.