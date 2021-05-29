Белоруссия в ближайшее время получит от России транш в $500 млн
Песков не назвал точную дату перечисления денег, поскольку это вопрос финансовых властей.
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе встречи в Сочи 29 мая тему второго транша в размере $500 миллионов от госкредита общим объёмом полтора миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, деньги поступят Минску "в ближайшее время". Песков не назвал точную дату перечисления денег, поскольку это вопрос финансовых властей. Представитель Кремля напомнил, что вопрос второго транша был анонсирован ещё "до всех историй с самолётом". Он также подтвердил ранее звучавшие сроки — до конца июня.
"Но, по крайней мере, для этого не остаётся никаких препятствий, всё согласовано", — добавил представитель Кремля.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал всплеском эмоций события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов.
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