Появилось фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко в Сочи
Второй день переговоров лидеры двух стран провели на яхте, обсуждая важные межгосударственные вопросы.
Фото © Telegram / Пул Первого
Второй день встречи президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, который также состоялся в Сочи, прошёл в неформальной обстановке. Телеграм-канал "Пул Первого", близкий к администрации лидера республики, опубликовал фото с переговоров.
На снимке главы государств общаются на борту яхты. На кадре видно, что погода пасмурная, однако это не мешает Путину и Лукашенко разговаривать на палубе.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов.
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