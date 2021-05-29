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Появилось фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Второй день переговоров лидеры двух стран провели на яхте, обсуждая важные межгосударственные вопросы.

29 мая, 16:15
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Первого</a></p>

Фото © Telegram / Пул Первого

Второй день встречи президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, который также состоялся в Сочи, прошёл в неформальной обстановке. Телеграм-канал "Пул Первого", близкий к администрации лидера республики, опубликовал фото с переговоров.

На снимке главы государств общаются на борту яхты. На кадре видно, что погода пасмурная, однако это не мешает Путину и Лукашенко разговаривать на палубе.

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Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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