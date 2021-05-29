Появилось фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Второй день встречи президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, который также состоялся в Сочи, прошёл в неформальной обстановке. Телеграм-канал "Пул Первого", близкий к администрации лидера республики, опубликовал фото с переговоров.