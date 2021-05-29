На Украине захотели от России репараций и извинений

Андрей Мельник, являющийся послом Украины в Германии, выдвинул России несколько требований для нормализации отношений между странами. Он высказал их во время беседы с изданием Berliner Zeitung.

"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. <…> После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", — сказал дипломат.

По мнению Мельника, Москва также обязана "принести извинения" Киеву. Он уверен, что это отправная точка для последующих шагов на пути к "примирению" сторон.