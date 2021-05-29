На Украине захотели от России репараций и извинений
Также, по мнению Мельника, РФ "должна исчезнуть из Донбасса".
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Андрей Мельник, являющийся послом Украины в Германии, выдвинул России несколько требований для нормализации отношений между странами. Он высказал их во время беседы с изданием Berliner Zeitung.
"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. <…> После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", — сказал дипломат.
По мнению Мельника, Москва также обязана "принести извинения" Киеву. Он уверен, что это отправная точка для последующих шагов на пути к "примирению" сторон.
Напомним, в 2014 году Украина перекрыла поставки воды из Днепра в Крым через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. На полуострове отказались от помощи Украины в решении этой проблемы.
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